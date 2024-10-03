اليوم .. عرض فيلم بحر الماس بمهرجان الاسكندرية

ينظم مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الاربعين برئاسة الناقد الامير اباظة رئيس جمعية كاتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان ظهر غدا الخميس عرض الفيلم المصري بحر الماس، ضمن مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الأربعين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهداة إلى اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي.

والفيلم يُعرض بـ سينما أمير الساعة 1 ظهرًا، كما يتم عرض الفيلم يوم الجمعة بسينما مترو، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن حول تشكيل إجرامي عالمي من جنسيات مختلفة يكلف من حاتم الطاهر، بالذهاب إلى مدينة شرم الشيخ واستخراج صندوق به مجموعة من الماس تقدر بـ 100 مليون دولار غرقت في البحر خلال تهريبه.

وفيلم بحر الماس من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، نورشان عمر، وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.

وفعاليات الدورة الأربعين لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي لـ دول البحر الأبيض المتوسط، تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وتحمل اسم النجمة نيللي، ويرأس هذه الدورة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس رابطة الكتاب والنقاد السينمائيين.

كان قد شهد مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الابيض المتوسط تكريم كل من: الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بمنحهم الميدالية الذهبية للمهرجان.

يقام المهرجان في الفترة من 1وحتى 5 أكتوبر الجاري، برئاسة الناقد الفني، الأمير أباظة، وتحمل اسم النجمة "نيللي"، حيث أقيم حفل الافتتاح في القاعة الكبرى، بمكتبة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، وعدد من صناع السينما من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

استهل الحفل بالسلام الوطني، وقدمته -الإعلامية غادة شاهين-، وشاركتها في تقديمه، الطفلة لوجين، وتضمن الحفل أوبريت نعيش للأبد، كما تضمن عرضًا لمجموعة متنوعة من أشهر مشاهد الأفلام للسينما المصرية، كما شهد الحفل عرضا لفيلم الافتتاح السورى يومين، بطولة دريد لحام، وإخراج باسل الخطيب.

حرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من النجوم، في مقدمتهم: النجمة "نيللي"، بمنحها درع المهرجان، والفنان لطفي لبيب، والناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي، ومن النجوم الأجانب:والممثلة الإيطالية، إيزابيل أدرياني، والفرنسية، آن باريلود، بمنحهم الميدالية الذهبية للمهرجان.