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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط دجال الدقهلية.. يوهم المواطنين بمعالجة السحر

دجال
دجال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص تخصص نشاطه في النصب على المواطنين عن طريق مزاولة أعمال الدجل بالدقهلية.

تفاصيل ضبط دجال الدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نصب أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الدقهلية على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، و2 هاتف محمول تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

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