مياه قنا: تستوفي متطلبات الإدارة الفنية المستدامة TSM بمحطة مياه الحميدات

صرح المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم استيفاء جميع متطلبات الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الحميدات بمدينة قنا.

و قد اجتازت المحطة المتطلبات الفنية والادارية والمعملية لإعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ة للمرة الأولى .

وأكد على ان الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة وصرف صحي آمن تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

كما اوضح ان الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وأوضح عرفة أن التزام الشركة بالحفاظ على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائي تنفيذا لرسالة الشركة .

أجرى التفتيش على المحطات المهندسة ماجدة عزيز - مفتش T.S.M المعتمد بالشركة القابضة والمهندس حسام الدين طه مفتش TSM من شركةمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وهنئ السيد المهندس رجب عرفة خليل فريق العمل بالمحطتين علي المجهود الجبار المبذول لتأهيل المحطات و واستيفاء كافة المتطلبات للحصول شهادة التنمية الفنية المستدامة ( TSM ).

كما اختتمت فعاليات القافله المائيه بقرية الحبيلات الشرقيه بابوتشت التي أطلقتها الشركة لخدمة أهالي المحافظة، لخدمة أهالي قرية الحبيلات الشرقيه - مركز ومدينة ابوتشت .

وتم الاشراف علي أنشطة القافله محمد عاطف من الاداره العامه للتوعيه بالشركه القابضه حيث اشتملت فاعليات القافلة على تقديم خدمات الشركة وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء لأهالي القرية.

و قامت ادارة التوعية والاعلام بالشركة بتنفيذ أنشطة تفاعلية وندوات لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه ومعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل وحصر الشكاوى ومعرفة مردود الحملة لدى العملاء أيام تنفيذ القافله كما شهدت فاعليات القافلة تواجد خدمة العملاء لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية.

كما قام فريق من الكيميائين من قطاع المعامل والجودة بعمل بأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه .

هذا وقام فريق التوعيه بالشركة بحصر جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم خلال الحملة وتسجيلها بالخط الساخن لسرعة حلها والرد عليها .

و اشار المهندس رجب عرفه خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن الهدف من القوافل المائية هو تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة والتركيز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى.