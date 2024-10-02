ايران و قطر توقعان 6 وثائق للتعاون الثنائي

وقعت إيران وقطر على 6 وثائق للتعاون الثنائي بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية، اليوم الاربعاء، وذلك امتداد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق الى الدوحة .

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، انه تضمنت الاتفاقات الموقعة بين اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني مع نظرائهم القطريين، التعاون الثنائي في مجالات الصحة وتطوير ميناء الدير، والترفيه والتجارة الحيوية، والخطط التنفيذية ذات الصلة بالتعاون الثقافي لغاية العام 2016.

زيارة الرئيس بزشكيان الى الدوحة

علما ان الرئيس بزشكيان، بدا زيارة الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)؛ حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.