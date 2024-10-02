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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

هاجر أحمد تتباهي بحملها في مولودها الثاني بلقطات رومانسيه مع زوجها

هاجر أحمد زوزجها
هاجر أحمد زوزجها

تعد الفنانة الشابه هاجر أحمد من أبرز نجمات الفن أناقة ورقي لامتلاكها ذوق ناعم جعلها تدخل القلوب دون سابق إنذار فضلا عن عفوية شخصيتها القريبة والتي تشبه كثيرا الفتيات والسيدات في هذا الجيل.
ودائما ما تحرص هاجر أحمد على مشاركة متابعيها ببعض صورها واوقاتها الدافئة برفقة عائلتها الصغيرة وزوجها الذي يذوب حبا فيها، حيث ظهرت في أحدث ظهور لها وهي تتجول في احد الشوارع.
وبدت هاجر بإطلالة صيفية هادئة، حيث ارتدت سترة قصيرة مجسمة كشفت عن حملها بمولدها الثاني ونسقت عليه بنطال فضفاض، وظهرت بجانب زوجها وبنتها الأولى لتضيف نوعا من البهجة والسرور على وجوه عائلتها الصغيرة وجمهورها الغفير.
وفضلت هاجر أحمد ترك خصلات شعرها مسندلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتملك  هاجر أحمد ذوق خاص يجعلها تختار ازيائها بعناية خاصة لتتألق بأحدث صيحات الموضة برقي واحتشام يتناسب مع صاحبات الذوق الرفيع.
وشاركت هاجر أحمد في العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت إعجاب واستحسان جمهورها مثل الاخ الأكبر  والمعلم والإ أنا.

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