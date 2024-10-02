العناق .. حل سحري لاكتئاب مابعد الولادة

استطاع العلماء اليوم اكتشاف علاج محتمل لمرض اكتئاب ما بعد الولادة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استطاع باحثون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوصل إلى أن الأمهات بعد الولادة تفقد الجينات التي تسمح للجسم بإنتاج هرمون الأوكسيتوسين.

والأوكسيتوسين، المعروف باسم "هرمون العناق"، يتم إفرازه أثناء الولادة والرضاعة الطبيعية واستجابة للعناق، مما يساعد على تحفيز مشاعر التعلق.

بدون كميات كافية، قد تجد الأمهات الجدد صعوبة في التواصل مع أطفالهن، مما يؤدي إلى انخفاض الحالة المزاجية، يقترح الخبراء الآن تطوير أدوية جديدة للأوكسيتوسين قد تكون وسيلة للمساعدة في مكافحة هذه الأعراض.

وقال بروفيسور صدف فاروقي من معهد العلوم الأيضية في جامعة كامبريدج : "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في فهم اكتئاب ما بعد الولادة، وهي مشكلة صحية خطيرة لا يُعرف عنها سوى القليل على الرغم من عقود عديدة من البحث، والأهم من ذلك، أن هذا قد يشير إلى الأوكسيتوسين كعلاج محتمل لبعض الأمهات اللاتي يعانين من هذه الحالة.

توصل باحثون بقيادة علماء من جامعة كامبريدج وكلية بايلور للطب في تكساس ، إلى اكتشافهم أثناء النظر في جينات طفلين من عائلتين مختلفتين.

وكان كلاهما يعاني من السمنة المفرطة، كما كانا يعانيان من القلق والتوحد ومشاكل سلوكية، ووجد الباحثون أن كل واحد منهم كان يفتقد جينًا واحدًا يُعرف باسم TRPC5.

وبفحص الجين المفقود في الدراسات التي أجريت على الفئران، اكتشف العلماء أن الفئران الذكور التي تحمل الشكل المعيب من الجين أظهرت نفس المشاكل التي يعاني منها الذكور.

وشمل ذلك زيادة الوزن، والقلق، وعدم الرغبة في التفاعل الاجتماعي، والسلوك العدواني.

وأظهرت الفئران الإناث سلوكيات مماثلة، وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة Cell إنهم وجدوا أن بروتين TRPC5 يعمل على الخلايا العصبية التي تنتج هرمون الأوكسيتوسين.

وأدى حذف جين TRPC5 من خلايا الأوكسيتوسين إلى ظهور علامات القلق والإفراط في تناول الطعام وضعف المهارات الاجتماعية، وفي حالة الأمهات، أعراض تشبه أعراض الاكتئاب بعد الولادة، لدى الفئران السليمة.

ومن خلال إجراء تغييرات على جين TRPC5 بحيث يتم إنتاج المزيد من الأوكسيتوسين، "عكس" العلماء هذه الأعراض: بدأت الفئران تتصرف بشكل طبيعي بعد فقدان الوزن.