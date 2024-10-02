عبد العزيز مخيون يكشف كواليس مشاركته بمسلسل «جودر»

كشف الفنان القدير عبد العزيز مخيون ، كواليس مشاركته ضمن أحداث مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأشار عبد العزيز مخيون، في مكالمة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أنه مسسل «جودر» خضع لمجهود كبير من جانب الإنتاج والإخراج والممثلين؛ لأن المسلسل له طبيعة خاصة نظرًا لوجود الخيال وعوالم آخرى، ومهندسي الديكور والإنتاج هم من صنعوا هذه العوالم، بالإضافة إلى الإكسسوار وملابس الشخصيات، كل هذه التفاصيل تستلزم إنتاج ضخم وأموال كثيرة.

وأضاف عبد العزيز مخيون، أنه كان يخضع لأكثر من ساعة ونصف، مع الكوافير لوضع اللحية من أجل التحضير لشخصيته في مسلسل «جودر»، مؤكدًا على أن الأعمال التاريخية والخيال تتطلب مجهودًا كبيرًا أكثر من المسلسلات الاجتماعية، والفضل يعود للمخرج إسلام خيري.

وأوضح عبد العزيز مخيون، أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده في الجزء الثاني ضمن أحداث مسلسل «جودر» في شهر رمضان الماضي، وينتظر عرضه في الوقت المناسب الذي تحدده الشركة المنتجة.