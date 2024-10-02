محافظ الدقهلية يتفقد المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لرفع العبئ عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات بسبب التغيرات المناخية والتغيرات الاقتصاديه العالميه .

جاء ذلك بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

وأشار مرزوق، الي أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو توفير جميع السلع والمنتجات للمواطن البسيط بأسعار تنافسية أقل من السوق الخارجي للعمل علي خفض الأسعار قدر المستطاع .

وأوضح المحافظ، بأن المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية واللحوم بأسعار مخفضة تترواح من 15 % الي 30 % عن سعر السوق الخارجي .

وأكد مرزوق علي أن هدفنا دعم و تطوير المعارض لمواكبة تغييرات السوق بسبب التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع كبير في بعض أسعار المنتجات الزراعية .

وأشار المحافظ الي أن تقليل تكلفة توفير السلع الأساسية هي اولي اهتماماتي لرفع المعاناة عن المواطن الدقهلاوي ، وهناك تنسيق كامل بين مديرية التموين والغرفة التجارية في هذا الشأن.

وأكد مرزوق علي أن توفير المنتجات من المزارعين مباشرةً لبيعها في المعارض ضروري للقضاء على ارتفاع اسعار السلع لأن وصول السلعة الي المعرض أو المنفذ عن طريق التجار يؤدي إلي زيادة في سعر المنتجات بسبب انتقالها من شخص لشخص وزيادة تكلفة النقل .

وقال المحافظ، ان الحفاظ علي سعر تنافسي للخضروات الأساسية هدفي لاستمرار وتطوير منافذ البيع لأن المنتجات الزراعيه بكافة أنواعها وخاصة منتج ( الطماطم) قد ارتفع سعره بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا علي أن التوسع في المعارض والمنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار تنافسية هو عنصر فعال لإعادة التوازن للسوق المصري ، لأن ذلك يؤدي حتماً الي خفض الأسعار في الأسواق الخارجيه نتيجة اقبال المواطنين علي المعارض والمنافذ لشراء السلع والمنتجات منها .

وشدد المحافظ، اتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد كل من سيحاول التلاعب بالأسعار داخل المعارض والمنافذ واستبداله فوراً بعارض آخر ، مشيراً إلي أن هذه المعارض تم تخصيصها للعارضين بالمجان مقابل بيع المنتجات والسلع مقابل هامش ربح منخفض .