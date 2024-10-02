الرقابة النووية والإشعاعية تعلن مسابقة لشغل عدد من الوظائف

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن مسابقة لشغل بعض الوظائف القيادية والتنفيذية والفنية عن طريق التعاقد وفقاً للائحة شئون العاملين بالهيئة والصادرة بقرار مجلس الوزراء برقم 348 لسنة 2019..

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالى:ـ

هندسة مدنية- إنشائية

- هندسة ميكانيكية

- هندسة المواد والمعادن

- هندسة كهربائية

- هندسة الاتصالات

- هندسة الإلكترونيات

- هندسة نووية

- علوم فيزياء- كمياء

- محاسبة - إدارة اعمال - تسويق

- الاقتصاد والعلوم السياسية

- العلاقات العامة والإعلام

- المشتريات وسلاسل الإمداد

- الألسن- الآداب

- التربية الرياضية

- هندسة كمبيوتر

- نظم المعلومات

- حاسبات ومعلومات

- القانون

- العلوم العسكرية

- دبلوم تبريد وتكييف

- دبلوم الشبكات ـالإلكترونيات -الميكانيكا

