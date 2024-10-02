استقالة رئيس شركة الخدمات الطبية ب"الكهرباء"

تقدم منذ قليل الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر باستقالته من مهام منصبه بعد فترة استطاع خلالها مواجهة تحديات وصعوبات بالغة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الشركة طفرة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالرغم من المتغيرات والمشاكل المتفاقمة داخليا وخارجيا٠

وحققت الشركة خلال العام المالي 2024/2023 صافي ربح بلغ اكثر من 400 مليون جنيه بالرغم من تحرير سعر الصرف والأعباء المالية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر جمعياتها العمومية العادية لشركاتها التابعة الإنتاج والنقل والتوزيع، لمناقشة ميزانية الشركات للعام المالى الجديد 2025/2024 الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يكون يوم الأثنين 7 أكتوبر.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يجرى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء تغيرات موسعة بمجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء والاستعانة بقيادات شابة.

وأشار المصدر إلى أن التغيرات ستشمل أيضا تغيرات بأعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء وبعض شركات الأنتاج، مشيراً إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شهدت منذ عدة أيام الأعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد.