إنطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بمستشفي قنا العام

تنطلق غداً الخميس وعلي مدار يومين فعاليات المؤتمر الخامس لأطباء الجلدية والذي تنظمه مستشفي قنا العام، وذلك بحضور نخبة متميزة من المحاضرين من أطباء جامعة سوهاج وأسوان وطب الأزهر بالقاهرة وطب الأزهر بأسيوط وطب أسيوط وجامعة جنوب الوادي والجديد في المحاضرين من مستشفيات الصحة السنبلاوين.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن المؤتمر في ثوبه الجديد سوف يناقش كل ماهو جديد في تخصص الجلدية والتجميل بالإضافة إلي ما هو جديد في الليزر والإستخدامات الغير تقلدية لليزر في أمراض الجلد ،كما وسيناقش المؤتمر ماهو ءامن في التجميل في فترة الحمل وأحدث طرق حقن الفيلر والبوتكس.

مشيراً إلي أن المؤتمر الذي ينظمه فريق مستشفي قنا العام بفندق حتحور بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفي والدكتور باسم حبشي منسق المؤتمر و إستشاري ورئيس قسم الجلدية بالمستشفي ، سوف يناقش الأدوية المناعية التي تستخدم في الأمراض الجلدية وكيفية إختيار أفضلها للمريض كلُُ علي حسب عمره وحالته وما يعانيه من أمراض مناعية أخري ، كذلك مناقشة حالاث الثعلبة وأحدث طرق لعلاجها بالإضافة إلي عقد ندوات مختلفة في تخصصات الباطنة والكلي وأمراض الروماتيزم وجراحة التجميل لمناقشة ماهو مشترك بينها وبين الأمراض الجلدية مع عقد ورش تدريبية وتطبيقية للأطباء الحضور

وعقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة حضر الإجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية بدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة الضيوف مقدماً الشكر لهم على جهودهم المبذولة داخل المستشفيات من أجل تيسير حصول المرضى المترددين على الرعاية الطبية والعلاجيه اللازمة لهم والدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أبناء الفريق الطبي ، مؤكداً على التعامل بإنسانية ورحمة مع كافة المترددين ونشر روح التعاون بين الفريق وتقديم الدعم لكل مريض بالمستشفى.

وخلال الإجتماع ناقش وكيل الوزارة سُبُل التنسيق التام بين وحدة العناية المركزة بالمستشفيات التابعة للمديرية وبين المراكز الخاصة المتعاقدة مع المديرية وبين المستشفيات الجامعية وغرفة الطوارئ بالمديرية والعمل على تسكين الحالات بالعناية المركزة على برنامج رعايات مصر مع تخصيص مسؤول بكل مستشفى يكون مسؤولاً عن التنسيق لحالات العناية المركزة بالمستشفى وغرفة الطوارئ بالمديرية والتسريع في القضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعناية المركزة كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة والمراقبة لأعمال النظافة والأمن داخل المستشفيات والتأكد من الإلتزام الدوري في تنفيذ أعمالهم وفقاً لما هو مقرر مع التوفير لمستلزمات النظافة لتلك الشركات.

كما ناقش وكيل الوزارة سُبُل تنفيذ المهام الوقائية داخل المستشفيات وتفعيل فرق الترصد وضرورة عمله على مدار اليوم مع التبليغ الفوري عن أي أمراض معدية قد ترد إلى الإستقبال مشدداً على توفير مصل الكلب ولقاح الكلب برصيد كافي داخل المستشفيات.

وناقش وكيل الوزارة التشغيل بوحدات الغسيل الكلوي موجهاً بتشكيل لجنة بكل مستشفى لسحب عينات الغسيل الكلوي بصورة دورية وذلك للتأكد من سلامة تلك العينات وإتخاذ أقصى مستويات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي مع إتخاذ الحِزم والإجراءات اللازمة لتحسين مستوى مكافحة العدوى داخل المستشفيات مع التشديد على إستدامة التنفيذ الدائم لبروتوكولات مكافحة العدوي داخل المستشفيات.

وخلال الإجتماع الموسع وجه وكيل الوزارة مسؤولي التموين الطبي والمستلزمات بتوفير كافه المستلزمات الطبية بالمستشفيات والقضاء على المعوقات دون ذلك، مع الإنتظام في التبليغ الدوري عن نواقص الأدوية والمحاليل والأنسولين لإستمرارية الدعم من الشراء الموحد والتوفير الدوري لذلك.

كما وجه وكيل الوزارة بتقديم الدعم للقوافل العلاجية بالفرق الطبية من المستشفيات للتقديم خدمات متكاملة للمترددين على القوافل ، مشدداً على أعمال النفايات الطبية بالمستشفيات وخاصة النفايات الخطرة وتثبيت ءالية موحدة لتجميع النفايات والتسجيل الصحيح لها.