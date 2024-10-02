جامعة الفيوم تكريم 102 من المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع نادي أعضاء هيئة التدريس (اللجنة الاجتماعية) واللجنة الرياضية، واللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.

بحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، واعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس واللجنتين الرياضية والنقابية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والإداريين، والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

تهنئة المتفوقين

قام الدكتور ياسر مجدي حتاته، بتقديم التهنئة للطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية وذويهم، مشيدًا بحرص وجهود القائمين على تنظيم الاحتفالية عامًا تلو الآخر، وذلك تقديرًا لكافة المتفوقين ولذويهم من المنتسبين لجامعة الفيوم.

كما ثمّن مجهودات أولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والمساندة، ويرجع لهم الفضل في تحقيق تفوق الأبناء ونجاحهم، موجهًا المتفوقين بأهمية الحرص على مواصلة التميز سواء خلال سنوات الدراسة أو الجامعة أو بعد ذلك الالتحاق بسوق العمل.

كما أوضح الدكتور عرفه صبري حسن، أن احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، من التقاليد السامية التي تعتبر انعكاسًا على التماسك والترابط بين جميع منسوبي جامعة الفيوم، مؤكدًا أن التكريم يكون بمثابة الوقود والمحفز الأقوى لتحقيق التفوق.

ووجَّه المتفوقين إلى ضرورة الحفاظ على تحصيل المعرفة والعلم الذي يعتبر من الرسائل السامية والذي يلعب دورًا محوريًّا في تطور الأمم والأوطان.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن الاحتفالية تعد انعكاسًا للدور المجتمعي المنوط بجامعة الفيوم التي تحرص علي دعم أواصر الترابط والمحبة مع جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الأمر الذي يكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الارتقاء والتطوير.

وأشاد الدكتور نور الرمادي رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بما تقدمه إدارة الجامعة وجميع القطاعات بها، من أوجه الدعم المختلفة، مقدمًا التهنئة لأولياء الأمور والمتفوقين والذين يحتاج الوطن تلي أمثالهم لتحقيق تقدمه ورفعته.

وتابع عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، أن الاحتفالية تتضمن المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة (الجامعية والثانوية والإعدادية) من أبناء أعضاء هيئة التدريس والاداريين على ما بذلوه من جهد وإخلاص لتحقيق التفوق.

تضمنت الاحتفالية تكريم ١٠٢ من المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة (الجامعية والثانوية والإعدادية) من أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة الفيوم.

كما تضمنت تقديم عرض فني لمنتخب كورال الجامعة بقيادة المايسترو وائل حمدي.

وكذلك تم إهداء درع نادي أعضاء هيئة التدريس للدكتور ياسر مجدي حتاته، والدكتور عرفه صبري حسن، والدكتور عاصم العيسوي، و الدكتورة وفاء يسري رئيس اللجنة الاجتماعية بالنادي، و أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

كما تم إهداء شهادات التقدير للمتفوقين في المرحلة الجامعية والثانوية والإعدادية، وتكريم القائمين على تنظيم الاحتفالية من نادي أعضاء هيئة التدريس، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأعضاء اللجنتين الرياضية والنقابية.

IMG-20241002-WA0107

IMG-20241002-WA0105

IMG-20241002-WA0106

IMG-20241002-WA0102

IMG-20241002-WA0101

IMG-20241002-WA0100