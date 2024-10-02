محافظ الغربية يناقش اخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق داخل المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية والمستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية ورئيس حي اول وحي ثان طنطا.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بحي أول وثان طنطا وحي أول وثان المحلة ومشروع انشاء مدينة المحلة الجديدة بأرض المستعمرة، مشيرا الى أن صندوق التنمية الحضارية يلعب دوراً كبيراً في دعم خطط التنمية بالمحافظة، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وضمان حقهم في الحصول على مسكن آمن ومرافق أساسية.

وأشاد المحافظ بجهود الصندوق في تطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية أعلى مستوى، مؤكدا ان مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال تطوير العمران في المدن والمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصري، والمدن العمرانية الجديدة، وحياه كريمة لتطوير القرى الأكثر إحتياجاً يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تقدمها الحكومة على أرض الواقع.