صور .. تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان

قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية، وإحلال وتجديد شبكة المياه، بالإضافة إلى تدعيم شبكة الصرف الصحي التي تخدم المناطق الصناعية-A2-A3'-A1`-A1

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة التواجد الميداني ومتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي في جميع المواقع.

وخلال الجولة، أكد مصطفى ، أن هذه المشاريع تُنفَّذ وفقاً لأعلى معايير الجودة، بهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المناطق الصناعية،

ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج. كما أوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لسرعة إنجاز هذه المشروعات لضمان توفير بيئة عمل ملائمة ومستدامة لجميع المستثمرين والعاملين في المنطقة.