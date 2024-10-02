مركز جراحة القلب بالمنصورة يحصل على الإعتماد الأسترالي للخدمات الصحية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء ، حصول مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة على الإعتماد الأسترالي للخدمات الصحية للمستشفيات، ليعتبر بذلك أول مركز طبي جامعي يحصل على الإعتماد الأسترالي، و كذلك حصول المركز على شهادات الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١ و ٤٥٠٠١ و ٢٢٠٠٠.

وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر ، إلى أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة للمستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما وصلت إليه من مستوي متقدم في الخدمات الطبية النوعية المتخصصة، في ظل تمتعها بكوادر بشرية متخصصة، وتجهيزات طبية متقدمة على أعلى مستوى تقني ، بالإضافة إلي تطبيق أعلي معايير الجودة في إدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والتعليم الطبي علي المستوي الدولي، ويساعد هذا الإعتماد بصورة واضحة في تقدمها فى التصنيفات الدولية والاستشهادات العلمية، كما يأتي كتأكيد على جودة الخدمات الطبية الرائدة التى تقدم فى مجال تخصص جراحات القلب و الصدر و جراحات الأوعية الدموية و التي يتم تقديمها وفقا للمعايير والمتطلبات العالمية، و على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات.