فصائل عراقية: قصفنا 3 أهداف إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة

أعلنت فصائل عراقية، عن قصف 3 أهداف إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة عبر ثلاث عمليات منفصلة بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تحركات من فصائل عراقية موالية لإيران:

وكانت كشفت فصائل عراقية موالية لإيران أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر صباح الأحد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وأوردت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وذلك نصرة لأهلنا في غزّة".

وأشار الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

ويأتي ذلك وسط تفاقم للتوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في "رد أولي" على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع.