الحكومه توافق على زيادة السعر الاسترشادي لأردب القمح 200 جنيهًا

رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيهًا للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

وأكد أن السعر الاسترشادي الموسم الماضي كان 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط- 1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط– 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط

بما يعني ان الزياده 200 جنيه لكل اردب حيث سيساهم هذا السعر المرضي لزيادة مساحات زراعة الاقماح هذا الموسم

ولفت عبدالرحمن، إلى أنه يتوقع زراعة 3.5 مليون فدان من الاقماح هذا الموسم حيث ينتج فدان القمح 20 اردب في المتوسط اذا زرع بالتقاوي المعتمده والتزم الفلاح بتعليمات وزارة الزراعه من حيث وقت الزراعه والصنف المخصص لكل محافظه وقام برعاية محصوله رعاية مناسبه من حيث التسميد والرش والري والمعاملات الزراعيه الاخري بما يتوقع ان يدر الفدان الواحد نحو 44 الف جنيه بالسعر الاسترشادي المحدد بخلاف ثمن التبن علي اساس 20 اردب فقط للفدان