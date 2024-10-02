انطلاق موسم تسويق القطن بالصعيد

أعلن الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بأنه بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى المشترك وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.

إفتتاح أول مزاد لبيع محصول القطن الزهر لمحافظات الوجه القبلي لهذا الموسم وذلك اليوم ، الاربعاء وبحضور كُل من الأستاذة رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة التداول والمهندس أنطوان أديب رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم والمهندس/وليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل ورئيس جمعية منتجى القطن و الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن و الدكتور وليد بسيوني يحيي وكيل معهد القطن و المهندس أسامة ابراهيم دياب وكيل الزراعة بالفيوم، وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات والمزارعين.

و اوضح عمارة أن التدوال كان علي كمية 36 الف و 372 الف قنطار زهر موزعة كالآتي الصنف جيزة 95 بإجمالى وزن 18 الف و 127 الف قنطار زهر لمحافظة الفيوم، و 13 الف و 615 الف قنطار زهر لمحافظة بنى سويف، و 3 الاف .434 قنطار زهر لمحافظة اسيوط، بالاضافة الى 453 قنطار زهر لمحافظة المنيا، أما الصنف جيزة 98 أحدث الاصناف المصرية بالوجه القبلي جاء بوزن 741 قنطار زهر لمحافظة سوهاج، وقد تم بيع كمية القطن بالكامل لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بسعر الضمان 10000 جنية للقنطار.



وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن بأن منظومة التسويق الجديدة بدأتها الدولة منذ موسم 2019 و للعام السادس على التوالى، حيث بدأت المنظومة في موسم 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ثم اضيف اليهما محافظتى الشرقية والبحيرة موسم 2020 وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021 و 2022 و يمثل هذا الموسم 2024 الموسم السادس من بدء العمل بالمنظومة وهو الموسم الرابع للتعميم على جميع انحاء الجمهورية وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها و هى 10 الاف جنية لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلى و 12 الف جنية لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحرى ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية و بهدف تحقيق و تعظيم ربحية السادة المزارعين.

وأشار الدكتور وليد بسيوني يحيي وكيل معهد القطن الى أن الصنف الجديد جيزة 98 من طبقة اقطان طويلة التيلة بالوجه القبلى وقد تم تسجيله في عام 2022 وتمت زراعته لاول مرة فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج في موسم 2023 فى مساحة 85 فدان أكثار، ثم تمت زراعته هذا العام في مساحة 744 فدان في محافظات سوهاج والوادي الجديد، وأضاف ان هذا الصنف يتميز بتحمل درجات الحرارة العالية ومعدل الحليج المرتفع والكفاءة الانتاجية العالية وأنه سيتم التوسع فى المساحة المنزرعة منه في الموسم القادم .