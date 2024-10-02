الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مباحث الضرائب تضبط 402 قضية خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 1416 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية

 

حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط (402) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

من جهة أخرى، أمرت نيابة الجيزة بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

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