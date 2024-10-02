الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يكرم عددًا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدد من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.
شمل التكريم كلا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، محمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، هالة غريب مدير مديرية التموين السابق، حمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).
وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات و أداءها بأمانة وإخلاص، ومتمنيا لهم التوفيق.

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