رئيس مدينة أبو قرقاص: توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لخدمة المواطنين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، عن توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لخدمة المواطنين، بقرية بنى عبيد، وذلك فى دفع الرسوم وتحصيل أى متأخرات فى دفع المستحقات الشهرية للمحلات، والشقق السكنية، ومحاضر الإشغالات، والنظافة، والإعلانات، تحت اشراف محمود سيد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وأكد رئيس المركز، أن السيارة ستجوب كافة القرى ، ويوجد بها "موظف إيرادات، موظف إشغالات، موظف خزينة، موظف شباك استلام، سكرتير الوحدة، موظف الاعلانات ، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً .

جدير بالذكر أن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عمل سابقا نائب لرئيس مركز ومدينة المنيا ، ثم نائبا لرئيس مركز ومدينة مغاغة ، ثم عين رئيسا لمركز ومدينة مطاي، ثم رئيسا لمركز ومدينة ابوقرقاص ، ويعد فخري من رؤساء المراكز والمدن ، التي تنال تقدير واحترام الجميع ، لكونه يتمتع بملكة قيادية متميزة ، ويصب كافة اعماله في خدمة الجماهير وحل المشكلات، من خلال اللقاءات الجماهيرية، وفتح مكتبة طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين .