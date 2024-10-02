الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

يونيسف تتبرع بـ 80 طن أدوية لثلاث مقاطعات شرق الكونغو الديمقراطية لمكافحة جدري القردة

جدري القردة
جدري القردة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن التبرع بـ 80 طنا من الأدوية إلى ثلاث مقاطعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار دعمه للخطة الوطنية لمكافحة جدري القردة.

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وأوضح مكتب "يونيسف" في الكونغو الديمقراطية - في بيان له - أنه سلم الـ 80 طنا من الأدوية إلى سلطات مقاطعات "كيفو الشمالية" و"كيفو الجنوبية" و"إيتوري" من أجل تعزيز رعاية مرضى الجدري لدى هذه المقاطعات.

من جانبها، قالت نائبة ممثل يونسيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية مريم سيلا، "إن جدري القردة يؤثر على العديد من الأطفال".

من جانبهم، أثنى حكام المقاطعات، التي تسلمت التبرع، على الدعم المقدم من "يونيسف" لاسيما وأن هذا التبرع يخفف من معاناة المرضى بهذا الوباء.

جدير بالذكر أن مصادر صحية محلية في مقاطعة كيفو الجنوبية، بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كشفت عن إصابة ما لا يقل عن 7889 شخصا بجدري القردة ووفاة 43 آخرين على الأقل متأثرين بإصابتهم في تسعة أشهر أي منذ شهر يناير 2024.

وتتركز أكثر من 90% من الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكثر من 30 ألف حالة إصابة بالمرض جرى الإبلاغ عنها في 15 دولة إفريقية منذ بداية العام.

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