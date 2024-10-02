انطلاق ملتقى تحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى (صور)

في أمسية فنية وأجواء مبهرة، انطلقت فعاليات الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال في جامعة عين شمس.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي تبنته جامعة عين شمس في ظل رؤيتها الجديدة لدعم الانشطة الطلابية والذي استضاف جامعات القاهرة وحلوان وبنها.

وشهد الملتقى الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، والفنان طارق الدسوقي والفنان محمد ثروت ولفيف من نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات.

وقدم الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابي الطلابية، شكره وتقديره لرؤساء الجامعات، والضيوف الكرام، وشباب مصر، معربًا عن فخره بتواجده في جامعة عين شمس.

وأكد حرص الوزارة على إشراك الطلاب في الأحداث الوطنية الكبرى، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية، ودعم قدراتهم الفنية.

وهنأ الطلاب على الأفكار الجديدة والبنّاءة، وأشاد بالتحالفات الجديدة التي تم تشكيلها ودعمها من رؤساء الجامعات.

كما عبّر عن بالغ تقديره لاستضافة الجامعات الكبرى في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن لهذه الاستضافة أثر كبير على التعاون والتواصل المستمر والدائم.

أهداف ملتقى تحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى

ورحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالحضور الكريم مبديا سعادته باستضافة الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال، مشيرا إلى أن الملتقى يعكس روح التعاون والإبداع التي نهدف إلى تعزيزها بين الجامعات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس ان ملتقى جامعات القاهرة الكبرى ليس مجرد حدث فني وثقافي بل هو منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وفرصة لتطوير المواهب الطلابية في مجال الموسيقى والكورال مشيرا الى إيمان الجامعة بأن الفنون تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الثقافية لمجتمعاتنا، وأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال يساهم في خلق بيئة فنية نابضة بالحياة.

ودعا رئيس جامعة عين شمس جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التحالف وان يكون تقليدا سنويا يجمع دائما اعرق الجامعات المصرية.

وشهد الحفل الذي استمر قرابة الأربع ساعات فقرات فنية من الموسيقى والكورال للجامعات المشاركة وتنوعت ما بين الميدلى الوطنية والاغاني الفردية والجماعية.