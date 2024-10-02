جبالي يفتتح جلسة البرلمان تمهيداً لانتخابات اللجان النوعية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس النواب، فتح باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وبعدها رفع الجلسة لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكاتب في الجلسة الثانية.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

وتنص المادة 115 من الدستور على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأحزاب السياسية، لسرعة إخطار المجلس بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية.