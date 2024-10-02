استعدادًا للعيد القومي.. حملات مكبرة لزراعة الأشجار بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مراكز ومدن المحافظة تتجمل وتتزين استعدادا للعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى اطلاق حملات مكبرة لزراعة الأشجار، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي تتم بشوارع مراكز ومدن المحافظة لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري، الذى يليق بها و يلقى استحسان أبناء عروس الدلتا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأضاف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إلى حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا الى ان الاهتمام بالحدائق يأتي ضمن الجهود إلى تبذلها محافظة الغربية لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.