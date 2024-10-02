سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024، بالبنوك المصرية مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.82 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.84 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.84 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.83 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.83 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.55 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.78 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.79 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع الأربعاء بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل إلى شراء الأصول الآمنة مع قلق المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت التحركات المبكرة في آسيا طفيفة، مما ترك اليورو أقل من 1.10 دولار بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أشهر الليلة الماضية.

وظل الين ثابتا على نطاق واسع عند 143.45 مقابل الدولار والفرنك السويسري عند 0.8463 مقابل العملة الأمريكية. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة الليلة الماضية عند 0.6283 دولار وقفزت أسعار النفط 2.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل إلى 101.2، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر. كما تلقى الدولار دعما من قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة.