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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

أمين غنيم يتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضي المضافة لمدينة الشروق

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى المضافة لمدينة الشروق، بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، كما تابع موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والجداول الزمنية المحددة لتسليمها لمستحقيها، ورافقه مساعداه، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، ورئيس جهاز المدينة، المهندس محمد السيد عبدالمقصود، ومعاونا المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد شوقى، والدكتور أحمد عمارة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، أن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشدد على سرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، وإنهاء أعمال المرافق والطرق، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من تلك الأراضى، وإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى المضافة، وتحويلها لمجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

وأكد  غنيم، أن هناك متابعات ميدانية دورية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات، وكذا متابعة موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتلك الأراضى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان.

 

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