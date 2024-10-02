إعلام إسرائيلي: تضرر 10 منازل بمستوطنة المطلة جراء رشقات صاروخية لحزب الله

أعلن إعلام إسرائيلي، عن تضرر 10 منازل على الأقل في مستوطنة المطلة جراء الرشقات الصاروخية المطلقة من قبل حزب الله اللبناني من الجنوب اللبناني، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما جاء في نبـأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

واستهدف حزب الله تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة ومستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، مشاركا إيران في هجومها على مواقع إسرائيل بالصورايخ .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية.‏

وأضاف: استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 6:55 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏