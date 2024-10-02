ميناء بورسعيد يستقبل السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM

3600 سائح فى زيارة لمصر

إستقبل ميناء بورسعيد السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و 952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة ، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد ، وكان فى إستقبال السفينة اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد واللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات ، وتم تبادل الدروع التذكارية بين المحافظ وربان السفينة .

وأعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إستقبال الرصيف السياحى بميناء غرب بورسعيد السفينة وعلى متنها الركاب وطاقمها ، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية ، وسوف تغادر السفينة الميناء مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندرية ، وذكر بيان الهيئة الإقتصادية أن السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة وتم بناؤها عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 متر تتكون من 13 طابق وبها 1339 غرفة ، وتحتوى السفينة على مجموعة من وسائل الراحة والترفية منها صالات رياضية قاعات إجتماعية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونوادى رياضية وأسواق تجارية ، وقد إتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر بالتعاون مع الجهات المعنية .