إصابة 5 عمال في مشاجرة بجرجا| تفاصيل

أصيب عامل في العقد السادس من العمر ونجله في منتصف العقد الثالث من العمر ونجل عمومتهما بجروح وكدمات متفرقة بالجسم طرف أول وأصيب عامل وشقيقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة يقيمون بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد المحسن . م . م . ج" 60 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم ونجله "إسلام . ع . م . م" 25 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالذراع الأيمن و"أبو الوفا . ج . ا . ه" 21 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم يقيمون بدائرة القسم .

وطرف ثان "محمود . م . م . ح" 42 سنة عامل مصاباً بكدمة بالذراع الأيمن وشقيقه "عارف . م . م . م" 37 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيمان دائرة القسم، وتم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة بتروسيكل وإنقلابه على جانب الطريق نتج عنه مصرع عامل يبلغ من العمر 44 سنة كان يقود التروسيكل يقيم بدائرة مركز المراغة وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "وائل . ت . م . م" 38 سنة سائق يقيم بمحافظة القاهرة ودراجة نارية تروسيكل قيادة "عبد الرحيم . ا . ا . ع" 44 سنة عامل يقيم مركز المراغة وحال سير المركبتين في ذات الاتجاه إنحرف التروسيكل أمام السيارة فجأه مما أدى لإصطدامها به وإنقلابه علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما جاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .