اليوم .. قوافل حياة كريمة تطلق أولى محطاتها بوحدة الزعفرانة

تنطلق، اليوم الأربعاء، قوافل حياة كريمة العلاجية، لشهر أكتوبر بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتستمر لمدة ثلاث أيام بداية من اليوم حتي 3 أكتوبر الجاري.

وتستأنف قوافل حياة كريمةفي البحر الأحمر، إلى قرية ام الحويطات شمال مدينة سفاجا يومى 11و12اكتوبر،، تنتقل بعدها إلى وحدة الحمراوين شمال مدينة القصير يومى 13و14اكتوبر ثم تنتقل إلى وحدة الامل بمدينة القصير يومى 15و16اكتوبر .

كما تنتقل بعدها إلى مركز صحة الأسرة بمدينة مرسى علم يومى 17و18 اكتوبر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرسى حميرة -منطقة الخبر بمدينة الشلاتين يومى 19و20اكتوبر ،ثم مدينة حلايب يومى 21و22 اكتوبر ثم تختتم القوافل أعمالها بقرية ابورماد بمدينة حلايب يومى 23و24 اكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة، وبناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر و تحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



قام فريق القوافل الطبية بمحافظة البحر الاحمر بعمل 7 قوافل طبية، متكاملة خلال شهر سبتمبر 2024 على مدار 14 يوم فى الوحدات التابعة لإدارات القصير و شلاتين و سفاجا ومرسي علم و رأس غارب وحلايب .

حيث اشارت الدكتورة سلوي شاذلي محمد مديرة ادارة القوافل، بأنه قد تم الكشف و صرف العلاج لعدد 1335 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 182 حالة، و تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة لعدد 232 حالة و عدد حالات السونار 38 و التثقيف الصحى 294 حالة وكان من بينهم 4 حالات تحويلات تم عمل اللازم لهم ،، وان التخصصات التى شملتها المبادرة هى باطنة - جراحة - نساء و توليد - اطفال - عظام - تنظيم الاسرة - الاسنان.

هذا وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

وقال مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إن التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان. حيث يتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

