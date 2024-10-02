فيروسات تهدد جهازك التنفسي في الشتاء.. احذرها

بدأت وزارة الصحة في إطلاق حملات توعية للمواطنين في جميع المحافظات، محذرة من الفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجهاز التنفسي.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الفيروسات المنتشرة، تهدد الجهاز التنفسي لجسم الإنسان، خلال فترة التقلبات الجوية (تقلبات الفصول)، خاصًة مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات تشمل:

1- مجموعة فيروسات الأنف «Rhino Viruses»: من عائلة الفيروسات «البيكورناوية» وهي المسبب الرئيسي للزكام الفيروس الأنفي.

2- الأنفلونزا: عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي، وتحدث بسبب أحد الفيروسات.

3- الفيروس المخلوي التنفسي: من الأسباب الأكثر انتشارًا لحالات العدوى التنفسية عند الرضع والأطفال الصغار، وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام.

4- فيروس نظير الأنفلونزا: ينتمي إلى مجموعة فيروسات الأنفلونزا البشرية، ويصنف هذا الفيروس إلى خمس مجموعات رئيسية.

5- الفيروس الغدي: أعراض الإصابة (حمى، التهاب البلعوم، سعال، قشعريرة، سيلان).

6- فيروس ابشتاين بار: من أكثر الفيروسات التي تصيب البشر.

وتشمل أعراض فيروسات الشتاء: العطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، وانخفاض الشهية.