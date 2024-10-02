مانشستر سيتي يفوز على سلوفان برباعية في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره سلوفان براتيسلافا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.



تقدم مانشستر سيتي في المباراة من خلال اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، فيما ضاعف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وأحرز الهدف الثالث للفريق الإنجليزي اللاعب إرلينغ براوت هولاند في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما سجل الهدف الرابع للسيتزين اللاعب جيمس ميكاتي في الدقيقة 74، لتنتهي مواجهة السيتي وسلوفان بنتيجة 4/0.

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة بالكامل من خلال امتلاك الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ خلال الشوط الأول 77% للفريق الإنجليزي مقابل 23% للخصم.

وكان فريق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة كانت الموسم قبل الماضي 2023 بعد الفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد أحرزه النجم الإسباني رودري بينما تعد مشاركات سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مشاركات قليلة في دوري أبطال أوروبا وضعيفه أيضا لا ترتقي إلى المشاركات المشرفه.