الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد إبراهيم: لا أعرف سبب رحيلي عن الزمالك حتى الآن

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم

قال محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، انه تربى داخل نادي الزمالك وهو صاحب الفضل عليه بعد الله فيما وصل إليه حتى الآن.

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وأضاف خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"عندما غادرت نادي الزمالك كنت موقع خمس سنوات ورحلت في الموسم الرابع إلى مصر المقاصة، لانني شعرت بحاجتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف:"ربنا كرمني في مصر المقاصة، وقدمت ٦ أشهر مع كابتن إيهاب جلال ووصل عروض كثيرة لي بعدها".

وأختتم:" لم أطلب الرحيل عن الزمالك ولم أفتعل أي مشاكل ولا أعلم سبب رحيلي حتى الآن، الجماهير حتى الأن تسألني عن سبب رحيلي عن الفريق".

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