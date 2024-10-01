محمد إبراهيم: لا أعرف سبب رحيلي عن الزمالك حتى الآن

قال محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، انه تربى داخل نادي الزمالك وهو صاحب الفضل عليه بعد الله فيما وصل إليه حتى الآن.

وأضاف خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"عندما غادرت نادي الزمالك كنت موقع خمس سنوات ورحلت في الموسم الرابع إلى مصر المقاصة، لانني شعرت بحاجتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف:"ربنا كرمني في مصر المقاصة، وقدمت ٦ أشهر مع كابتن إيهاب جلال ووصل عروض كثيرة لي بعدها".

وأختتم:" لم أطلب الرحيل عن الزمالك ولم أفتعل أي مشاكل ولا أعلم سبب رحيلي حتى الآن، الجماهير حتى الأن تسألني عن سبب رحيلي عن الفريق".