إسرائيل تعلن نيتها الرد بقوة على الهجمات الإيرانية

أفادت تقارير من وكالة "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، كاتس، دعا سفراء بلاده في عدة دول لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل سترد بقوة على الهجمات الإيرانية الأخيرة. تأتي هذه التصريحات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، والذي اعتبرته تل أبيب تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.

في السياق نفسه، أكدت التقارير أن إيران أطلقت حوالي 200 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابات وأضرار في البنية التحتية، بما في ذلك حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس نتيجة سقوط الصواريخ.

وأوضح كاتس في توجيهاته للسفراء أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن إسرائيل لن تتسامح مع أي اعتداء على سيادتها وأمن مواطنيها، مضيفًا أن الرد الإسرائيلي سيكون مدروسًا ولكن حازمًا. كما شدد على أهمية التنسيق مع الحلفاء الدوليين لضمان عدم تفاقم الأوضاع في المنطقة.





وفي إطار الدعم الأمريكي لإسرائيل، أشار الرئيس بايدن إلى أنه يعتزم الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات الحالية. وأكدت الإدارة الأمريكية أن الهجوم الإيراني كان غير فعال، لكن العواقب لا تزال قيد التقييم.





يتزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية للتهدئة وخفض التوتر، حيث يُعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، تتطلع الأنظار إلى التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتخذ تل أبيب خطوات لتعزيز دفاعاتها وإظهار قوتها في مواجهة التحديات الإقليمية.





عطل في شبكة الكهرباء الإسرائيلية نتيجة سقوط صواريخ في بئر السبع والقدس المحتلة





أفادت صحف عبرية ، اليوم ، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت عن حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في منطقتي بئر السبع والقدس، وذلك نتيجة سقوط صواريخ في تلك المناطق. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، حيث أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، مما أدى إلى استنفار قوات الأمن والجيش الإسرائيلي.





وقالت شركة الكهرباء إن العطل تسبب في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأوضحت أن الفرق الفنية تعمل على معالجة الوضع واستعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. وأكدت أن هذه الحوادث تندرج ضمن تأثيرات الهجمات الصاروخية المستمرة على البنية التحتية الحيوية في البلاد.





يأتي هذا الحادث في ظل تأكيدات من الجانب الإيراني بأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان جزءًا من استراتيجيتها الدفاعية. كما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ، لكن بعضًا منها تمكن من الوصول إلى أهدافه في الأراضي الإسرائيلية.





في هذا السياق، صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن الهجمات الصاروخية تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي، داعية إلى تعزيز الاستعدادات العسكرية لحماية المدنيين والبنية التحتية. وتشير التقارير إلى أن الوضع الأمني يبقى متوترًا، مما يتطلب من السلطات المحلية اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة المواطنين.





مع تصاعد التوترات، تظل الأعين على التطورات الإقليمية، حيث تعقد الدول المعنية اجتماعات طارئة لتنسيق المواقف والبحث عن سبل لخفض التصعيد وضمان استقرار المنطقة.