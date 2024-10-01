eBay تتوقف عن فرض رسوم على البائعين في المملكة المتحدة

اعتبارًا من اليوم، لن يضطر بائعو eBay من المستهلك إلى المستهلك (C2C) في المملكة المتحدة إلى دفع رسوم بيع مقابل أي مشتريات محلية. كانت الشركة قد اختبرت أولاً البيع المجاني للملابس المستعملة في وقت سابق من هذا العام. باستخدام البيانات من هذا الاختبار، قررت eBay فتح البوابات.

بالإضافة إلى الاختبار الأولي في المملكة المتحدة، أزالت eBay أيضًا رسوم البائع في ألمانيا للمبيعات المحلية. في إعلان اليوم من eBay، قال الرئيس التنفيذي والرئيس جيمي إيانوني إن القيام بذلك يمكن أن "يعزز سوقنا من خلال خفض الحواجز أمام البيع من المستهلك إلى المستهلك، مما يحسن اتساع وعمق المخزون على eBay". ومع ذلك، ذكر إيانوني أيضًا أن الشركة ستبدأ في تنفيذ "رسوم مواجهة للمشتري" في أوائل العام المقبل.

من بين الأسباب المذكورة لإزالة رسوم البائع أن المملكة المتحدة موطن لمئات الملايين من العناصر غير المستخدمة. يعتقد إيانوني أن البائعين سيكونون أكثر ميلاً لإنشاء متاجر على موقع إيباي إذا لم يكن عليهم إنفاق الأموال فقط لإدراج العناصر وعدم القلق بشأن حصول الشركة على نسبة مئوية من الأموال التي يتلقونها بعد البيع. إن اتساع العناصر القادمة من المستهلكين بدلاً من البائعين المحترفين فقط يمكن أن يجعل السوق "أكثر حيوية".

تواجه إيباي أيضًا منافسة من Vinted و Depop، وهما منصتان للتجارة الإلكترونية أحدث لا تفرضان رسومًا على البائعين. Vinted، على وجه الخصوص، هي سوق مستعملة في المقام الأول للملابس، وإزالة إيباي لرسوم البائع على الملابس هي إجابة مباشرة للشركة المنافسة. كما شهدت Depop، المملوكة لشركة Etsy، نموًا. وبالتالي، فليس من المستغرب أن تتبع إيباي خطى منافستها.

ذكر الإعلان أيضًا المزيد من التغييرات والتحسينات، مثل "عملية إدراج مبسطة"، وعملية استلام محلية محسنة وتجربة محفظة أفضل من خلال eBay Balance. تخطط إيباي لمشاركة المزيد من التفاصيل حول خططها المستقبلية في حدث Global All Hands القادم.