وزير الثقافة: مهرجان الإسكندرية منصة دولية للسينما المصرية حول العالم

أكد أحمد فؤاد هنو، وزي الثقافة، أن محافظة الإسكندرية حاضنة الفنون ومنارة الثقافة، لافتا إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائى يضيء مجدداً ليؤكد دوره القوي كمنصة دولية للسينما المصرية في العالم.

وقال خلال كلمته بافتتاح اولي فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، "نحتفي اليوم بالسينما والأفلام والمبدعين، ويظل المهرجان صوتاً يؤكد أن السينما قادرة على تغيير العالم. أوجه تحية لوزير السياحة شريف فتحي ولكل من ساهم في هذا الحدث".

كما أعرب عن فخره بأنه من أبناء الإسكندرية قائلاً: "هذه هي أرض أجدادي وأنا فخور بوجودي هنا".

وكرّم الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلق مساء اليوم فب دورته ال 40 والذي يستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، جاء حفل الافتتاح بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، ووسط حضور كبير من الفنانين والنقاد والسينمائيين،إضافة إلى المشاركات الأجنبية والعربية.