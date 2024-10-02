ندوة لتوعية مزارعي شربين بمخاطر حرق قش الأرز

عقدت إدارة شئون البيئة برئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية برئاسة داليا إسماعيل مدير الإدارة، ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز وتلوث البيئة والتصدى لظاهرة السحابة السوداء ، وذلك بمقر المجمع الخدمي بقرية كفر الترعة القديم .

تلوث البيئة

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية لنشر التوعية لمخاطر حرق قش الأرز للحد من تلوث البيئة والأضرار الصحيه على المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التخلص الآمن

وتناولت الندوة طرق التخلص الآمن من مخلفات المحاصيل الزراعية الذي أصبح هدفا قوميا يؤدى إلى إضافة دخل إضافى للمزارع ؛ كما تناولت الورشة مميزات قش الأرز وإستغلاله كعلف حيوانى سواء بتقديمه مباشرة أو رفع قيمته الغائية بإضافة الأمونيا أو اليوريا ؛ موضحه أهمية كبس القش وتخزينه للحصول على عائد إضافى منه ؛ أو تسليم القش لأحد مواقع التجميع التى تخضع لإشراف الإدارة الزراعية وتضم ٣٠٠ ألف فدان وتنتشر بإنتظام فى جميع أنحاء مركز شربين.

كما تم المرور على مواقع تجمع قش الأرز لرفع التوعية لدي المزارعين بالامتناع نهائيا عن حرق قش الارز حتى لايقع المخالفون تحت طائلة القانون بتحرير محاضر من قبل البيئة ، بالإضافة إلى التلوث الناجم عن الحرق والسحابة السوداء التى قد تؤدى للحوادث والأضرار الصحية للمواطنين .

المجمع الزراعي

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين شيرين لطفي ؛ والعاملين بالمجمع الزراعى وعدد من المزارعين والعاملين بالوحدة المحلية ، وعقب إنتهاء الندوة قامت إدارة البيئة بالمرور على بعض المنشآت للتنبيه على تشجير أحواض الزينه أمام المنشآت والمصالح الخدمية وزراعة الأشجار المثمرة .

يذكر بأن محافظة الدقهلية قد شددت مؤخرا على التصدي لظاهرة حرق قش الأرز نظرا لأن الدقهلية من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للأرز .

حاويات الشتاء

من جهة أخرى تابع الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة شربين مع قسم البساتين وقطاع النظافة أعمال زراعة حاويات فصل الشتاء ورفع كفاءة مشتل رئاسة المركز للتوسع في المساحات الخضراء ، كما تابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة ونقل تجمعات الأتربة المتراكمة من جانبي الأرصفة ونقل القمامة وتفريغ الصناديق بهدف ظهور الشوارع بالشكل اللائق ؛ وتضمنت فترة العمل منطقه المحكمة وشارع ٢٣ يوليو وأرض غيث؛ إضافة إلى منطقة كورنيش النيل ، حيث تم تحميل ٧٠ طن من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بمنطقة قلابشو وتغطية السيارات خلال نقلها حفاظا على نظافه الشوارع والبيئة العامة.المرور على مواقع تجميع قش الأرز

المرور على مواقع تجميع قش الأرز