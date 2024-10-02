حملة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد عبدالحفيظ نائب المدينة، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة ، عضو قسم الكهرباء بالوحدة ، وأعضاء إدارة الإعلانات بالوحدة، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير مرخصة والعشوائية، حيث استهدفت الحملة إعلانات بقطاع المساكن شارع ال ١٦ وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤ إعلان مخالف.

وأوضح سيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .

بحضور المتخصصين.. محافظ قنا يبحث مقترح تطوير الهوية البصرية

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماع إعداد مقترح تطوير الهوية البصرية للمحافظة، بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعه جنوب الوادى لشئون البيئة وخدمه المجتمع، و اللواء المهندس سامح البداروى وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى الشحات عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بقنا، و الدكتور إسلام الغرباوى عضو هيئة تدريس كليه التربية النوعية بقنا، والمهندس نبيل أحمد ممثل نقابه المهندسين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حيث ناقش الاجتماع بعض المقترحات المختلفة لدليل الهوية البصرية والتى شملت التصميمات وألوان واجهات المبانى التى يمكن تنفيذها بالميادين العامة، بالإضافة إلى شكل حاويات القمامة، والمخلفات الصلبة، وأنواع الأشجار التى تزين الطرق السريعة داخل وخارج المدينة والحدائق، واشارات المرور، و أعمدة الإنارة، و الأرصفة ولونها.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على ضرورة الإسراع في إعداد دليل الهوية البصرية للمحافظة، والتركيز علي إظهار قنا بشكل عصري جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، علي أن تتماشى الهوية البصرية للمحافظة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل على توظيفها لدعم النمو الاقتصادي المحلى وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المجتمعية، وزيادة الوعى الثقافي، موجها المتخصصين بإعداد دليل قابل للتطبيق ليكون مرجعية للتراخيص والتأصيل الحضارى والثقافى للمحافظة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تطوير عناصر الهوية البصرية المقترحة، وإعداد خطة زمنية لتنفيذ المقترحات.