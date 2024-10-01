أباظة: الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي مميزة جهدا ورقميا

وجه الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التحية لوزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وذلك خلال حفل افتتاح أولي فعاليات المهرجان الذي انطلق مساء اليوم ويستمر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

وقال أباظة: "نلتقي في دورة تاريخية نكرم خلالها نخبة من نجوم السينما العربية، ونحتفي باختيار أفضل 100 فيلم رومانسي، كما احتفينا بالسينما الكوميدية سابقاً. هذه الدورة مميزة رقمياً وجهدياً، ونرحب بضيوفنا في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا، ومرحباً بضيوفنا في مصر، حضارة الإسكندرية، عاصمة الفن والحب والجمال".

كما وجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وعلى رأسهم وزير الثقافة الحالي ورعاة المهرجان. وأكد الترحيب بالسينما الإيطالية كضيف شرف المهرجان.

وبدأ المهرجان بعرض فيلماً قصيراً عن أبرز الأفلام والعروض السينمائية التي ستشهدها الدورة الأربعين. قدمت الحفل الإعلامية غادة شاهين، وكانت مفاجأة الحفل الطفلة لجين محمد عبد المجيد.