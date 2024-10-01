هليفي: أثبتنا قدرتنا على منع العدو من الإنجاز وسنختار متى نجمع الأثمان

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن القوات المسلحة قد أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن الجيش سيحدد الوقت المناسب لجمع الأثمان، في إطار استراتيجية الدفاع والهجوم المتوازن ، جاءت هذه التصريحات في أعقاب تصاعد التوترات في المنطقة، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية.





وفي سياق متصل، شدد هليفي على أهمية تحسين القدرات الهجومية الدقيقة والمفاجئة للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية لمواجهة أي تهديدات قد تنشأ من إيران أو غيرها من الأطراف المعادية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لتهديدات متزايدة من صواريخ الحرس الثوري الإيراني، والتي أُفيد بأنها استهدفت عدة قواعد عسكرية في شمال البلاد.





كما أشار هليفي إلى أن إسرائيل تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الإيرانية، وخاصة فيما يتعلق بتحليل فعالية الهجمات التي نفذتها طهران. وأكد على أن التعاون العسكري بين البلدين يساهم في تعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية.





تجدر الإشارة إلى أن التصعيد الأخير في الأعمال العسكرية، بما في ذلك الهجمات الإيرانية التي طالت أهدافًا إسرائيلية، قد أدى إلى تعزيز الجهود الأمنية في البلاد، وسط دعوات من القادة الإسرائيليين لضرب الأهداف الحيوية في إيران. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد حالة من التوتر المستمر، مما يتطلب استعدادًا دائمًا من جميع الأطراف.





الشرطة الإسرائيلية: الهجوم المسلح في تل أبيب يسفر عن 6 قتلى و16 مصاباً





أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أن الهجوم المسلح الذي وقع في تل أبيب قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة وخمسة آخرون يعانون من إصابات خطيرة. وقع الهجوم مساء الثلاثاء، حيث أطلق مسلحون النار على المدنيين في منطقة مزدحمة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والرعب بين السكان.





وفي بيان لها، ذكرت الشرطة أن الهجوم قد وقع بالقرب من محطة القطار الخفيف، حيث كان الضحايا يتجمعون. وأوضحت أن قوات الأمن قامت بتحييد المهاجمين خلال وقت قصير، حيث تم تأكيد مقتل أحدهم على الفور، بينما تم القبض على الآخر.





هذا الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات الإقليمية مع تزايد الهجمات الصاروخية من قبل إيران على أهداف في إسرائيل. وقد اعتبرت السلطات الإسرائيلية هذا الهجوم جزءًا من سلسلة اعتداءات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.





كما أكدت الشرطة أنها ستعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بموقع الهجوم، وأنها ستقوم بتحليل كافة جوانب الحادث لمعرفة الدوافع الحقيقية وراءه. يأتي ذلك في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر الهجمات الإرهابية في البلاد.





في سياق متصل، دعا عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأفراد الذين يشتبه في دعمهم للإرهاب، مؤكدين أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة المواطنين.





هذا الحادث يأتي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل ومجموعات في لبنان وفلسطين، حيث اشتعلت الأوضاع في المنطقة مجددًا وسط تصاعد عمليات الرد من قبل المقاومة.