علوم المنصورة تناقش علاقة المستحضرات التجميلية بعلم الأدوية

نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب بكلية العلوم بجامعة المنصورة، ورشة عمل بعنوان "المستحضرات التجميلية مع رؤية لآلية عملها "و تم خلال الورشة التي أقيمت برعاية الدكتور أسامة العيان عميد الكلية مناقشة الرابط الحيوي بين علم المستحضرات التجميلية والعلم الدوائي والطبي، حيث تناولت الورشة مواضيع متعددة تتعلق بالعناية بالبشرة والشعر.

عدة محاور

وشهدت الورشة استعراض عدد من المحاور التي تم طرحها ، ومن بينها أهمية تناول مضادات الشيخوخة والأكسدة ودورهما في الحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من تأثيرات التقدم في العمر ، إضافة إلى أهمية مضادات البكتيريا و مضادات التصبغات وكيفية استخدامها في معالجة مشاكل البشرة، مثل حب الشباب والتصبغات ، إلى جانب استعراض كافة أنواع " واقي الشمس " وكيفية اختيار النوع المناسب للبشرة بناءً على نوع البشرة وعوامل الحماية المطلوبة ، وطرق العناية بالشعر ، وتم التطرق إلى مشاكل تساقط الشعر (الصلع) والقشرة، وكيفية العناية بالشعر بناءً على نوعه ، كما تناولت الورشة كيفية تكوين حب الشباب وأنواعه وطرق العلاج الفعالة.

الاحتياجات المطلوبة

كما قدمت الورشة للطلاب فهماً عميقاً حول كيفية استخدام المستحضرات التجميلية بطرق علمية وآمنة تتماشى مع الاحتياجات الطبية والجمالية.

الأنشطة الطلابية

وقد أقيمت الورشة بريادة الدكتور محسن عوض زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور رانيا رمضان زكي منسقة الأنشطة الطلابية ، وحاضر فيها الدكتور شريف سمير الشافعي مدير عام إدارة الجودة وشؤون البيئة بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة الدقهلية ، ونظمها الدكتورة آيات محسن مسؤول لجنة التوعية والنشر والتدريب بوحده ضمان الجودة

الورشة تناولت عددا من المحاور

صورة جماعية للمشاركين في الورشة

تصنيع الأدوية

يذكر أن كلية العلوم بجامعة المنصورة عقدت مؤخرا ورشة عمل حول دور الكيمياء في تصنيع الأدوية ، حيث تناولت الورشة جوانب متعددة من العمليات الكيميائية الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتصنيع الأدوية الحديثة ، واستفاد الطلاب من معرفة الأسس العلمية التي يعتمد عليها هذا المجال الحيوي، والتحديات البيئية والصحية المرتبطة بإنتاج الأدوية ، وساهمت الورشة في مساعدة الطلاب على ربط دراستهم النظرية بالتطبيقات العملية في صناعة الأدوية، مما يعزز فهمهم للدور الحيوي للكيمياء في تحسين الصحة العامة."

أحدث التقنيات

كما شهدت كلية العلوم أيضا إقامة ورشة العمل التابعة لبرنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية حاضر فيها الدكتورة مروه المتولى المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ، وحضر الورشة عدد كبير من طلاب البرنامج ، حيث تم استكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأبحاث الحيوية والتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيولوجية المعقدة، وفهم التفاعلات الكيميائية الحيوية ، مما يساهم في دفع عجلة التطور في الأبحاث العلمية والصحية .