سلام من النيل على «بيروت»

وقفة تضامنية لنقابة الممثلين.. وحفل «العدل» دعماً للبنان الشقيق

«أليسا» تعلق حفلاتها.. و«نانسى» تطالب العالم بالدعاء

«وطنى.. يا جبل الغيم الأزرق.. يا قمر النّدى والزّنبق.. يا بيوت الْـ بيحبّونا.. يا تراب اللّى سَبَقونا. يا زغيَّر ووِسع الدّنى.. يا وطنى».

بهذه الكلمات، وصفت سفيرة النجوم وروح لبنان النجمة فيروز، جمال وطنها لبنان الذى يشغل قلب وعقل العالم بجماله، فهى روح أعطت العالم ثماراً من الفن والثقافة والموسيقى والغناء والسياسة، وكانت على مر الزمان رمزية للصدق والشجاعة والأصالة والريادة.

هذا الحب تحول إلى حزن شديد من نجوم العالم الذين عبروا عن حزنهم الكبير لما يحدث فى لبنان على مدار الأيام الماضية، بعد تعرض الجنوب لغارات إسرائيلية ونزوح مليون لبنانى بما يعادل خمس الأهالى هرباً من الجحيم الصهيونى.

وأعلن عدد كبير من نجوم الفن المصرى والعربى دعمهم الشديد للبنان الشقيق، أكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، مشددًا على أن لبنان جزء من مصر وبيروت فى قلب القاهرة وشهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية، معلناً عن تنظيم نقابة المهن التمثيلية لوقفة احتجاجية فى مصر لدعم لبنان والشعب اللبنانى.

وأضاف «زكى» أن شعب لبنان غال على الشعب المصرى ويقف بجانبه فى كل الأزمات.

ووجَّه السيناريست مدحت العدل رسالة دعم ومحبة للشعب اللبنانى، موضحًا أن الشعب العربى والمصرى والقيادة السياسية دائمًا ما تقف وتدعم لبنان، ولبنان يمثل الفن للشعب المصرى.

وقال مدحت العدل: «إن لبنان فيروز هى جزء من ضميرنا وعشقنا، ولذا أتمنى أن ننظم حفلاً بدار الأوبرا المصرية لدعم لبنان، وجمع التبرعات للشعب اللبنانى، وهذا هو الدور الحقيقى للفن فى أوقات المحن».

وأعلنت النجمة «أليسا» تعليق كل حفلاتها، بينها حفلها الذى كان من المقرر أن يُقام فى قبرص، وقالت إن «تدهور الأوضاع الأمنية فى لبنان فى الأيام الماضية بشكل دراماتيكى جعلها تشعر بالقلق على وطنها».

وأضافت أنها بدأت مفاوضات لإلغاء كل الحفلات الآن احترامًا لأرواح الشهداء من الأبرياء والمدنيين. مؤكدة أن «الظروف الحالية فى لبنان لا تترك مجالًا للترفيه فيما الناس يموتون ويُهجَّرون من منازلهم»، كما دعت جمهورها للصلاة والدعاء من أجل لبنان وشعبه.

من جهة أخرى، اعتذر الفنان السورى أيمن زيدان عن عدم تسلم تكريمه وحضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وذلك تضامنًا مع لبنان وحزنه على الأحداث الجارية.

ورغم فخره بمهرجان الإسكندرية السينمائى، فإن زيدان أكد أن الأوضاع الصعبة التى يمر بها لبنان وفلسطين جعلت من الصعب عليه الاحتفال فى مثل هذا الوقت.

وفى إطار التضامن الثقافى مع لبنان، أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية الحداد وألغت العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية.

ورغم القصف، قرر القائمون على مهرجان طرابلس للأفلام المضى قدمًا فى فعاليات المهرجان كنوع من الصمود والمواجهة، وفى لفتة تضامنية أعلنوا عن إلغاء حفل الختام، مكتفين بإعلان أسماء الأفلام الفائزة دون أى مراسم احتفالية.

وأعربت الفنانة نانسى عجرم عن تضامنها مع بلدها وإدانتها للعدوان الإسرائيلى على مناطق لبنانية عدة؛ ونشرت الفنانة نانسى عجرم صورة عبر حسابها على منصة «إكس» لخريطة لبنان مرفقة بعبارة باللغة الإنجليزية: «واصلوا التكلم عما يتعرض له لبنان».

وعلقت «نانسى» على الاعتداءات على لبنان وكتبت: «يا رب اللى عم يصير عنا جنون. كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطه قدامك. خلّى عينك علينا».

وجاء فى بيان المهرجان: «نظرًا للظروف الأليمة والمجازر المستمرة فى لبنان وفلسطين، قررت اللجنة المنظمة للمهرجان إلغاء حفل الاختتام الذى تُعلن خلاله أسماء الفائزين وتوزع الجوائز».

وعبر حساباتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى عبر النجوم عن غضبهم، داعين الله أن يحفظ شعب لبنان.

كتبت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها على Instagram: «اللهم احفظ لبنان».

وأيضا كتب الفنان صابر الرباعى: «‏‏بردًا وسلامًا على أهلنا فى لبنان، اللهم احفظ لبنان وأهله من كل سوء. قلوبنا معكم».

وكتبت الفنانة درة: «بردا وسلاما على لبنان الحبيب وأهله من الجنوب إلى الشمال. خالص التعازى لأهل الشهداء والله يحمى هذا البلد الجميل وشعبه من العدوان الإسرائيلى الإرهابى. فى حفظ الله ورعايته، الّلهم نستودعك أهلنا فى لبنان وفلسطين.

نشر ظافر العابدين صورة لعلم لبنان وكتب: «قلبى مع إخوتى فى لبنان».

كتبت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع X: «أنا قلبى حزين على أكتر بلد علمتنى يعنى إيه الفرحة وعلمتنى الصمود لبنان مأذية علشان هى من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم».

وكتبت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد: «اللهم احفظ لبنان وشعبها».

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية القصص القصيرة فى حسابها على Instagram صورة لشكل شجرة الأرز وكتبت: «برداً وسلاماً»

وكتبت مايان السيد: «حماك الله يا لبنان».

ونشر رامى رضوان صورة عبر حسابه على Instagram للعلم اللبنانى وكتب: «يا رب سلم لبنان الجميل وشعبه العزيز، اللهم أنزل أشد اللعنات على العدو الصهيونى وأرنا فيهم عجائب قدرتك».

كذلك نشرت هند صبرى صورة للعلم اللبنانى وكتبت: «يا حافظ نستودعك يا الله أهلنا فى لبنان وفى غزة.. بلغ الظلم جلله يا الله».

ونشرت منى زكى صورة للعلم اللبنانى وكتبت: «اللهم احفظ أهلنا وإخوتنا وأصحابنا.. فى لبنان.. قلوبنا معكم».