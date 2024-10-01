حسم مصير التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس بعد حذفها من موقع الوزارة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية ستكون عبارة عن اختبارات داخل المدارس.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقييمات الأسبوعية تتكون من بنوك أسئلة اختيارية، مؤكدًا أنها جزء من العملية التعليمية من أجل التقييم المستمر للطالب وتثبيت المعلومة.



وطالب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم الضغط على الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مشكلة داخل المدارس، وفي حالة ثبوت أي مشكلة يمكن إلغاءها او تغيرها او تعديلها.

وأِشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الكتب المدرسية تواجدت في مخازن الوزارة قبل بدء العام الدراسي، موضحا أنه لا يوجد مشاكل في الكتب المدرسية.

تطبيق التقييمات الأسبوعية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق التطبيقات الأسبوعية على طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأدرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية في درجات أعمال السنة لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية.

ومع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقييمات الأسبوعية على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، ثم حذفتها ما آثار الجدل حول إلغائها من المدارس.

