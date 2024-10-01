مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر أسواق الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مرتفعًا 27.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12253.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 705 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، ومسك، وتشب، وأنعام القابضة، وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والفخارية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.55%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 133.89 نقطة ليقفل عند مستوى 25309.05 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضًا

الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، عند مستوى 4696.46 نقطة منخفضًا 13.9 نقطة وبنسبة 0.29 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4710.31 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و27 ألفًا و476 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و815 ألفًا و466 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.062 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.50 مليار ريال عُماني.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته خلال، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مرتفعًا بواقع 15.79 نقطة، أي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 10629.880 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 194 مليونًا و970 ألفًا و459 سهمًا، بقيمة 432 مليونًا و492 ألفًا و533.717 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16386 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارًا و854 مليونًا و230 ألفًا و878.790 ريالًا، مقابل 620 مليارًا و84 مليونًا و212 ألفًا و829.980 ريالًا في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، عند مستوى 2,008.59 نقاط بانخفاض قدره 4.18 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 803.00 نقاط بارتفاع قدره 1.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم 780,089 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 153,362 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.