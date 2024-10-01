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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يشارك إيران في هجومها باستهداف موقع المطلة ومستعمرة البصة

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدف حزب الله تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة ومستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، مشاركا إيران في هجومها على مواقع إسرائيل بالصورايخ .

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية.‏

وأضاف: استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 6:55 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

 

 

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