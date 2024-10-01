حزب الله يشارك إيران في هجومها باستهداف موقع المطلة ومستعمرة البصة
استهدف حزب الله تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة ومستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، مشاركا إيران في هجومها على مواقع إسرائيل بالصورايخ .
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية.
وأضاف: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:55 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.