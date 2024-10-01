حقيقة التسمم الغذائي في المدينة التعليمية بأكتوبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة حدوث تسمم غذائي لفتيات في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود تسمم غذائي في المدينة التعليمية وفقًا للمعلومات الأولية التي تلقتها الوزارة.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارة التربية والتعليم، تفيد بأن هناك 15 طالبة في المدينة التعليمية تعرضن لأعراض برد وليس تسمم غذائي.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى نقل الحالات من المدينة التعليمية للمستشفي، لافتا إلى متابعة الموقف وفي انتظار التقرير النهائي للمستشفي.

وذكر متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزارة اعتادت تنفيذ برامج تدريبية بقاعات المدينة التعليمية للجهات الحكومية المختلفة.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك برنامج تدريبي تابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يضم 500 شاب وفتاة يتلقون تدريب بأحد قاعات المدينة التعليمية.

إصابات في المدينة التعليمية

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا بوعكة صحية داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة في المدينة التعليمية بأكتوبر بوجود حالات تسمم غذائي.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم نقل المصابين من المدينة التعليمية لمستشفى الشيخ زايد العام لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الأطعمة لفحصها، وتحرر المحضر اللازم.