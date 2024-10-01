"أكتوبر العمران" في نسخته الرابعة ينطلق الأسبوع المقبل

65 فعالية بالمحافظات.. وفرص للتملك في المدن والأحياء المتكاملة

ينطلق مؤتمر "أكتوبر العمران" في نسخته الرابعة الأسبوع المقبل خلال الفترة 7 ـ 9 أكتوبر الجاري، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويعد المؤتمر الحدث الأكبر في قطاع التخطيط العمراني والإسكان على مستوى سلطنة عمان، ويأتي هذا العام تحت شعار "إشراك الشباب لخلق مستقبل حضري أفضل" بالتزامن مع فعاليات الأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر، كالاحتفال بيوم الإسكان العالمي، ويوم المدن العالمي، ويوم العمارة العالمي.

ويبرز المؤتمر أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التخطيط الحضري، مما يعزز دورهم كمساهمين في بناء مدن مستدامة وعصرية، وإسهاماتهم في تطوير بيئات حضرية متكاملة بأفكار إبداعية ومبتكرة.



وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مؤتمر صحفي اليوم أهمية التخطيط العمراني المستدام وإشراك الشباب والمجتمع في مسيرة التطوير الحضري، حيث سيتم خلال الحدث استعراض المشاريع العقارية والتخطيطية الرائدة في سلطنة عمان، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية الناجحة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويناقش الحدث أربعة محاور رئيسية، وهي: محور "بصمة الشباب"، ومحور "الترفيه في المدن"، ومحور "مدن ملهمة"، ومحور "مشاريع المستقبل".. كما يستضيف أكثر من 40 متحدثًا دوليًا ومحليًا، واستعراض 40 ورقة عمل، وعقد أكثر من 8 جلسات حوارية، ليشكل منصة حوارية تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

ويصاحب المؤتمر معرض يشارك فيه 42 جهة محلية وخليجية، ويستعرض أبرز مشاريع المدن المستقبلية كمدينة السلطان هيثم، ومشروع داون تاون الخوير، والمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأحياء السكنية المتكاملة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والخدمات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب استعراض الخدمات التمويلية للشراء والتملك في مشاريع المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يستعرض المعرض المشاريع التنموية بالمحافظات، والمشاريع التخطيطية المتميزة لطلبة الكليات والجامعات، ويستضيف أسبوع العمران نخبة من المتحدثين المؤثرين من شركات معمارية واستشارية عالمية، مثل: زها حديد، فوستر وشركاه، إبراهيم الجيدة، ألبرت شبير وشركاؤه، وبالم هيلز، إلى جانب استضافة وفود من جهات حكومية دولية.

وضمن فعاليات وأنشطة مؤتمر أكتوبر العمران تنطلق "مسابقة بصمات" بمشروع مدينة السلطان هيثم، لإشراك الشباب ببصماتهم وأفكارهم المبتكرة، والإبداعية في صناعة مستقبل عمان، وتهدف إلى إشراك الشباب لخلق بصمات مختلفة المجالات في مدينة السلطان هيثم محققةً لتلك الرؤى بأن تكون مدينة للجميع، كونها هدية للشباب وإرث المستقبل.

وقال جمال الهادي، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: "أكتوبر العمران في هذا العام يأتي لإشراك شبابنا الطموح في خلق مستقبل حضري أفضل، متخذين منه منبرًا "لصناعة الفكر" الحديث والمواكب للتطلعات في مشاريعنا المستقبلية، ونؤمن بقوة توطيد الشراكات على كل الأصعدة، وعلى أن تكون محققةً لتلك الأهداف ومراعيةً لاحتياجات الشباب وشاملةً لهم، وأن يستفاد في وضعها من معارفهم وخبراتهم لإيجاد حلول تفضي إلى مشاريع أكثر مواكبةً، ومن هنا نتخذ بعضًا من خطواتنا معهم عبر خلق فرص استثمارية مع رواد الأعمال منهم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن فعالية "حديث المصعد"، وإطلاق "مسابقة بصمات" لخلق بصمات مختلفة المجالات في مدينة السلطان هيثم، وهاكاثون التخطيط العمراني (تحدي المدينة) لصناعة منتج تقني مع نخبة من مطورين ألعاب الفيديو والمخططين الحضريين بما يخدم تخطيط المدن المستقبلية".

وبحلة جديدة تنطلق النسخة الرابعة من "هاكاثون التخطيط العمراني" تحت شعار "تحدي المدينة" بالتزامن مع مؤتمر أكتوبر العمران، ويقدم الهاكاثون في نسخته الرابعة تحديًا جديدًا ومثيرًا، من خلال تصميم لعبة فيديو خاصة تركز على تخطيط المدن المستقبلية، وتتضمن أحد الموضوعات الأساسية الثلاثة: مدن للإنسان، والاستدامة، والبنية الأساسية الخضراء، حيث تعكس هذه العناصر الركائز الأساسية للتنمية العمرانية، وتوفر منصة للعقول المبدعة لبناء مناظر تفاعلية تركز على المستقبل مع مراعاة التأثير على المجتمع والبيئة.

ولتمكين وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأتي مسابقة "حديث المصعد" بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح المسابقة أمام رائد الأعمال تقديم أفكار مبتكرة في مجالات الخدمات ترفيهية، مجتمعية، خدمية، عقارية أو تجارية، قابلة للتحقيق ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وسيتم تقييم الأفكار المتقدمة من قبل لجنة متخصصة، والاعلان عن المشاريع الفائزة، وتسعى هذه المسابقة إلى دعم وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنمية الأحياء السكنية المتكاملة.

كما سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات شراكة في مدينة السلطان هيثم، وتوقيع عقود الانتفاع في عدة قطاعات تنموية في مختلف المحافظات، وتوقيع اتفاقيات شراء لمشاريع الإسكان الاجتماعي.

ولتعزيز الوعي بالتخطيط العمراني وإشراك المجتمع تقام طيلة شهر أكتوبر فعاليات وأنشطة متنوعة في المحافظات، تستهدف طلاب المدارس والجامعات والمهتمين وعموم المجتمع، حيث ستقام أكثر من 65 فعالية، تتمثل في ردهة العمران، وتجسيد العمران بالفن، وفعالية مسارات حضرية، والكافية الحضري، ومبادرة مخططين المستقبل.

ويعد مؤتمر أكتوبر العمران منصة مهمة لتعاون وتبادل الخبرات الدولية في مجال التخطيط العمراني، واستعراض المشاريع المستقبلية الرائدة، وأحدث الممارسات العمرانية المبتكرة لبناء مدن أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والدوليين، مما يعزز مكانة عمان كوجهة استثمارية رائدة.