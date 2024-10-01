صافرات الإنذار تدوي بمختلف المدن الإسرائيلية (فيديو)

دوت صافرات الإنذار في مختلف المدن والبلدات الإسرائيلية جراء الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني منذ قليل.

وعرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يوثق لقطات من القصف الإيراني تجاه اسرائيل مما صافرات الإنذار تدوي بمختلف المدن الإسرائيلية.





إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل عبرية، إن إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي وصاروخ كروز باتجاه إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم صاروخي إيراني.

أغلقت إسرائيل المجال الجوي، ووجهت الرحلات إلى مطارات بديلة خارج تل أبيب.

وفي إطار آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولاً بارزًا في البيت الأبيض حذر بلاده من خطر هجوم وشيك قد تشنه إيران بالصواريخ الباليستية، على إسرائيل، غير أنه لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران حتى الآن.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى هاجاري قوله إن إطلاق صواريخ من جانب إيران سيكون له عواقب.

ونصحت قيادة الجبهة الداخلية سكان وسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقبل قليل، أطلق صاروخ من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة بالفيديو، إلى المواطنين الإسرائيليين حذر فيها من "أيام مليئة بالحديات العظيمة"، بينما يستعد الإسرائيليون لرأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشاناه)، ليلة غد الأربعاء.

وقال نتنياهو: "ذكرت بالأمس أن هذه أيام إنجازات عظيمة، وتحديات عظيمة.. الإنجازات العظيمة أننا قضينا على نصر الله، وقادته البارزين، وخطة (حزب الله) للسيطرة على الجليل.. نحن عازمون على إعادة مواطنينا إلى منازلهم في الشمال بآمان".