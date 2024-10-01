البحيرة تكرم لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ ،بتكريم البطل سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي، إبن قرية لقانة بمركز شبراخيت، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة والمتوج بلقب بطولة العالم لأول مرة.

وجاء التتويج بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ضمن البطولة التي إستضافتها مصر الأسبوع الماضي.

و أعربت الدكتورة المحافظ عن فخرها وإعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة وعزيمة أبطال مصر في مختلف المجالات، مؤكدة على دعم محافظة البحيرة لأبنائها الأبطال تقديرًا للجهود التي يبذلونها في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما قدمت الدكتورة جاكلين عازر، للاعب سامي السبعاوي درعا وشهادة تقدير تكريمًا لجهوده وإسهاماته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.

من الجدير بالذكر أن هذه النسخة تعد الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة. واستضافت مصر النسخة الثانية من البطولة في عام 2022، حيث حصل المنتخب المصري على المركز الثاني آنذاك والميدالية الفضية، فيما استضافت البرتغال النسخة الأولى من البطولة.